Unternehmen : Schnelles Internet im Hamburger Hafen auf gutem Weg

von dpa

erstellt am 27.Nov.2017 | 17:11 Uhr

Die Unternehmen im Hamburger Hafen können in den nächsten Monaten auf schnelle Internet-Verbindungen über Glasfaserkabel zugreifen. Noch in diesem Jahr gehen die ersten Kunden im Hafen ans Hochgeschwindigkeitsnetz mit Datenraten bis zu 100 Gigabit pro Sekunde, teilte am Montag die Vertriebsfirma Radialimpuls mit. Sie treibt für den Telekommunikationsanbieter 1&1 Versatel und in Zusammenarbeit mit der Hafenbehörde HPA den Glasfaser-Ausbau im Hafen voran. Weitere große Hafengebiete folgen im ersten Halbjahr des kommenden Jahres. Damit ist ein Problem gelöst, das im Januar dieses Jahres zu Krisentreffen führte. Rund 400 Hafenunternehmen konnten wegen veralteter technischer Infrastruktur nur im Schneckentempo ins Netz.