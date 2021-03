Tourismus : Schnelles Comeback für den Tourismus in Schleswig-Holstein?

Erlebt Schleswig-Holstein nach der rasanten Talfahrt im Tourismus 2020 in diesem Jahr einen schnellen Wiederaufschwung? Alles hängt von der Entwicklung der Corona-Pandemie ab. Der Wirtschaftsminister ist optimistisch.

Kiel | Die Tourismuswirtschaft in Schleswig-Holstein hat im Corona-Jahr 2020 einen herben Dämpfer erhalten, ist aber glimpflicher davongekommen als in fast allen anderen Bundesländern. In diesem Jahr, vielleicht schon zu Ostern, soll der Wiederaufschwung des Tourismus im Land zwischen den Meeren beginnen. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) setzt auf Co...

