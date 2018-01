Verkehr : Schnee verursacht lange Staus im Raum Hamburg

Schnee und viel Verkehr haben in Hamburg am Montagmorgen lange Staus auf den Straßen verursacht. Für viele Autofahrer begann die Woche deshalb mit langen Wartezeiten. Auf der Autobahn 1 gab es zwei Unfälle zwischen Hamburg-Harburg und Hamburg-Norderelbe, wie die Verkehrsleitzentrale mitteilte. Hier staute es sich in Richtung Norden auf acht Kilometern. Auch auf der A7 mussten Autofahrer Geduld mitbringen. Hier kam es zu acht Kilometern Stau zwischen Quickborn und Hamburg-Stellingen und neun Kilometern Stau zwischen Bahrenfeld und Schnelsen.

von dpa

22. Januar 2018, 09:11 Uhr

Für den Raum Hamburg hatte der Deutsche Wetterdienst zuvor bereits wetterbedingte Einschränkungen im Berufsverkehr vorhergesagt. Der Schneefall am Montagmorgen war jedoch nicht allein für die langen Staus verantwortlich. «Montagmorgen ist im Berufsverkehr immer eine besondere Situation. Da kommen auch viele Pendler aus Mecklenburg-Vorpommern zurück nach Hamburg», sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale. Der Schnee sei da aber natürlich nicht gerade förderlich.