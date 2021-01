Wetter : Schnee führt zu vielen Glätteunfällen in Schleswig-Holstein

Starker Schneefall hat in Schleswig-Holstein ab Freitagnachmittag zu zahlreichen Glätteunfällen geführt.

Kiel | Knapp 40 solcher Unfälle meldete die Polizei-Leitstelle in Elmshorn am Freitagabend. Glücklicherweise sei es meist bei Blechschäden geblieben. Besonders betroffen seien die Kreise Pinneberg und Segeberg gewesen. Die Leitstelle in Lübeck sprach von mehr ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.