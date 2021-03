Schifffahrt : Schleuse nach Havarie in Kiel vorerst außer Betrieb

Ein Frachter ist in Kiel-Holtenau gegen ein geschlossenes Schleusentor an der Einfahrt zum Nord-Ostsee-Kanal gefahren und hat dieses vorerst außer Betrieb gesetzt.

Kiel | Der Polizei zufolge war das Schiff am Samstagabend gegen das kanalseitige Tor der Nordkammer der Schleusenanlage gestoßen. Zur Ursache konnte ein Sprecher am Sonntagmorgen zunächst keine Angaben machen. Verletzte gab es nicht. In der Nacht zu Sonntag wurde der Frachter in eine Werft gebracht, berichtete der Sprecher weiter. Wie groß der Schaden am ...

