Kommunen : Schleswig wählt Sonntag neuen Bürgermeister

In Schleswig wird heute ein neuer Bürgermeister gewählt. Gleich fünf Kandidaten stellen sich der Abstimmung. Der parteilose Amtsinhaber Arthur Christiansen, der bei der Wahl 2013 noch von SPD, SSW und Grünen unterstützt wurde, tritt wieder an. Dieses Mal hat er im Falle einer Wahl die Unterstützung von CDU und Freien Wählern in der Ratsversammlung zugesichert bekommen.

Avatar_shz von dpa

01. September 2019, 01:51 Uhr

SPD und Grüne gehen hingegen mit eigenen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen: Die Grünen treten mit der 55 Jahre alten Mathematikerin Wiebke Hansen an, die SPD mit dem gleichalten Personalrat Stephan Dose. Für das Bündnis für Bürger Schleswig (BfB) stellt sich Ingo Harder zur Wahl. Rony Haardt geht wie schon 2013 als unabhängiger Kandidat ins Rennen.

Sollte keiner der Kandidaten am Sonntag die absolute Mehrheit erhalten, wird es am 22. September eine Stichwahl zwischen den beiden Erstplatzierten geben.