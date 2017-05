Umwelt : Schleswig-Holsteins Badegewässer «in Bestform»

Schleswig-Holsteins Badegewässer befinden sich zum Beginn der Badesaison «in Bestform». Die Qualität der Badegewässer sei sehr gut, teilte Gesundheitsministerin Kristin Alheit (SPD) am Freitag in Kiel mit. Dies habe die EU in ihrem am 23. Mai vorgestellten Bericht über die Badegewässerqualität 2016 in den Mitgliedsstaaten bestätigt. Dies gelte für Nord- und Ostsee, die Seen und Flüsse des Landes. So erhielten fast 90 Prozent aller Badegewässer die Bestnote «ausgezeichnet». Keines war «mangelhaft» oder wurde «ungenügend» beprobt. Am 1. Juni startet in Schleswig-Holstein offiziell die Badesaison, auf den nordfriesischen Inseln erst am 15. Juni.