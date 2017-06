Gesellschaft : Schleswig-Holsteinern fehlen im Schnitt 30 674 Euro

Kiel (dpa/lno) - Arbeitslosigkeit gilt in Schleswig-Holstein wie in den anderen Bundesländern als Hauptgrund einer Überschuldung. Das geht aus einer Studie hervor, die das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag vorstellte. Demnach lagen die Schulden der 25 140 Schleswig-Holsteiner, die eine Schuldnerberatungsstelle aufgesucht haben, im Schnitt bei 30 674 Euro. Männer machen durchschnittlich deutlich mehr Schulden (34 753 Euro) als Frauen (26 504).