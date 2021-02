Glücksspiele : Schleswig-Holsteiner gewinnt 2,27 Millionen Euro in Lotterie

Ein Spieler aus Schleswig-Holstein hat am Wochenende in der Umweltlotterie „Bingo!“ 2,27 Millionen Euro gewonnen.

Kiel | Ein Spieler aus Schleswig-Holstein hat am Wochenende in der Umweltlotterie „Bingo!“ 2,27 Millionen Euro gewonnen. Als einziger Teilnehmer hatte der Glückspilz einen dreifach Bingo auf seinem Los, wie NordwestLotto am Montag mitteilte. Damit ging bereits...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.