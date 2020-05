Gesundheit : Schleswig-Holstein: Weitere Schüler dürfen wieder in Schulen

Schleswig-Holstein öffnet die Schulen heute für weitere Jahrgänge. Dann werden die 4. Klassen an Grundschulen wieder in ihren Klassenzimmern unterrichtet. Ebenso die 6. Klassen an den Gymnasien. Zudem werden die Berufsschulen geöffnet.

Avatar_shz von dpa

06. Mai 2020, 01:09 Uhr

Vor zwei Wochen hatten im nördlichsten Bundesland schriftliche Abiturprüfungen und Prüfungsvorbereitungen an Gemeinschaftsschulen begonnen. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hatte als Ziel genannt, dass trotz der Corona-Pandemie alle Schüler «zumindest tageweise in die Schule kommen» dürfen. Wann das geschehen kann, ist noch offen.

Die Ministerin hatte zudem darauf hingewiesen, dass in den Schulen strikte Hygienevorschriften wie das Abstand halten, Händewaschen und die «Niesetikette» einzuhalten sind. Ihr Ministerium empfahl darüber hinaus zusätzlich das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung in den Schulen auf Laufwegen, Fluren und in den Pausen. Wer auch im Klassenzimmer eine Maske tragen wolle, könne das tun. In Schulbussen sei das von Mittwoch an Pflicht.