Landtag : Schleswig-Holstein plant Modellprojekte in der Kultur

Nicht nur Geld als Überlebenshilfe, sondern bald auch wieder Auftritte vor Publikum - danach sehnt sich in der Pandemie die Kulturszene. Gleich nach den Osterferien sollen Modellprojekte die Künstler im Norden wieder sichtbarer machen.

Kiel | Schleswig-Holstein will wie im Tourismus in der Kultur ab 19. April Modellprojekte starten, um dem Bereich unter Pandemiebedingungen zu helfen. Mit solchen Vorhaben soll Kultur unter strikten Hygienevorgaben in einzelnen Regionen wieder öffnen können. Dies kündigte Kulturministerin Karin Prien (CDU) am Freitag im Landtag an. Die Regierung plane solche...

