Gesundheit : Schleswig-Holstein plant Corona-Öffnungen ab 22. Februar

Schulen und Kitas zuerst - Schleswig-Holstein macht diese Ankündigung jetzt wahr. In den Grundschulen findet ab 22. Februar wieder Präsenzunterricht statt, Kitas wechseln in den Regelbetrieb. Gute Nachrichten gibt es für Friseure.

Kiel | Für Schleswig-Holsteins Grundschüler soll es in der Corona-Pandemie vom 22. Februar an wieder Regelunterricht geben. „Wir haben in Schleswig-Holstein einen positiven Trend der Infektionszahlen“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwochab...

