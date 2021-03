Gesundheit : Schleswig-Holstein öffnet den Einzelhandel wieder

Wieder mehr Freiheiten für die Schleswig-Holsteiner ab kommender Woche: Sie erhalten mehr Einkaufsmöglichkeiten und dürfen unter Voraussetzungen auch wieder in der Gruppe Sport machen. Ministerpräsident Günther stellt auch Außengastronomie in Aussicht.

Kiel | Die Schleswig-Holsteiner erhalten ab der kommenden Woche deutlich mehr Einkaufsmöglichkeiten. „Wir werden diesen Öffnungsschritt zum 8. März machen“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Donnerstag in der Sondersitzung des Landtags. In Einzelhandelsgeschäften bis 800 Quadratmeter müssen pro Kunde zehn Quadratmeter und in größeren Läden 20 Q...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.