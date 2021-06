Schifffahrt : Schleswig-Holstein nimmt Hamburg mehr Hafenschlick ab

Schleswig-Holstein will Hamburg mehr Hafenschlick abnehmen.

Hamburg | In diesem Jahr könnten insgesamt zwei Millionen Tonnen ausgebaggerte Trockensubstanz Sediment aus dem Hafen an die Tonne E3 südlich von Helgoland gebracht werden, sagte Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) am Freitag in Kiel. Ursprünglich waren für 2021 nur 1,5 Millionen Tonnen vorgesehen. Es sollen 500.000 Tonnen von 2022 vorgezogen werden. Fü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.