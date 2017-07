Musik : Schleswig-Holstein Musik Festival ist eröffnet

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt 1 von 1

Mit einem Konzert im mit Millionenaufwand sanierten Konzertsaal der Lübecker Musik- und Kongresshalle ist am Sonntag das 32. Schleswig-Holstein Musik Festival eröffnet worden. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bezeichnete das Festival als kulturelles Glanzstück, das mit seiner Programmvielfalt eine herausgehobene Stelle in der Kulturlandschaft einnehme. Zum Auftakt spielte das NDR-Elbphilharmonie Orchester unter der Leitung von Thomas Hengelbrock Werke von Maurice Ravel und César Franck. Mit demselben Programm hatten die Musiker bereits am Sonnabend beim Voreröffnungskonzert das Publikum begeistert. Bis zum 27. August sind insgesamt 193 Konzerte in Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Süddänemark geplant.

Programm SHMF

von dpa

erstellt am 02.Jul.2017 | 20:04 Uhr