Wahlen : Schleswig-Holstein: Keine Hochrechnung des Landesergebnisses

Die vom Landeswahlleiter angekündigte Hochrechnung für das Europawahl-Ergebnis in Schleswig-Holstein entfällt. Es gebe teils erhebliche Differenzen zwischen den Gemeindeergebnissen, in die auch die Briefwahlstimmen mit einfließen, und einer Hochrechnung, sagte ein Mitarbeiter des Landeswahlleiters am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. Denn in die Hochrechnung würden Briefwahlstimmen nicht einfließen.

von dpa

26. Mai 2019, 21:29 Uhr

Die Briefwahlstimmen wichen teils deutlich ab von den am Sonntag abgegebenen Stimmen. Es gelte der Grundsatz «lieber keine Hochrechnung als eine schlechte». Das vorläufige amtliche Endergebnis sollte voraussichtlich gegen Mitternacht bekanntgegeben werden, hieß es.