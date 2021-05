Gesundheit : Schleswig-Holstein: Inzidenz stagniert auf niedrigem Niveau

In Schleswig-Holstein stagniert die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, auf niedrigem Niveau.

Kiel | Sie lag am Montag bei 33,3, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorging (Stand 17.5., 20.40 Uhr). Am Sonntag lag der Wert bei 35,1. In Kliniken lagen den Angaben zufolge 164 Covid-19-Kranke, 12 mehr als am Vortag. 47 von ihnen wurden demnach auf Intensivstationen behandel. 37 Corona-Patienten wurden beatmet. Innerhalb eines Tages k...

