Schifffahrt : Schleswig-Holstein hilft Hamburg beim Hafenschlick

Es ist ein ständiges Ringen um genug Wassertiefe. Damit der Hamburger Hafen leistungsfähig bleibt, muss regelmäßig Schlick ausgebaggert werden. Wohin mit dem schadstoffhaltigen Sediment?

Hamburg | Hamburg darf in diesem Jahr mehr Hafenschlick in der Nordsee beim Nachbarn Schleswig-Holstein ablagern. Statt der geplanten 1,5 Millionen Tonnen ausgebaggerte Trockensubstanz Sediment dürfen zwei Millionen Tonnen an die Tonne E3 südlich von Helgoland gebracht werden, sagte Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) am Freitag in Kiel. 500.000 Tonnen ...

