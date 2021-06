Gesundheit : Schleswig-Holstein bei Corona-Impfungen im Vorderfeld

Die ersten zwei Millionen Impfungen bringen dem Norden eine im Vergleich gute Quote. Aber Mangel an Impfstoff bremst die Kampagne weiter. Der Andrang zu den Impfzentren bleibt rege. Dort gelten nach wie vor die Priorisierungsregeln - anders als in den Arztpraxen.

Bad Segeberg | Schleswig-Holstein kommt bei den Impfungen gegen das Coronavirus im Bundesvergleich gut voran und liegt derzeit auf dem vierten Platz unter den Bundesländern. Bis einschließlich Sonntag wurden im nördlichsten Bundesland 2.014.508 Impfungen verabreicht, wie aus Angaben des Robert Koch-Instituts vom Montag hervorgeht. 1.376.518 Erstimpfungen bedeuten ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.