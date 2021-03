Essen & Trinken : Schleswig-Holstein behält drei Zwei-Sterne-Restaurants

Schleswig-Holstein behält seine dreiZwei-Sterne-Restaurants.

Kiel | In der neuen Ausgabe des Guide Michelinverteidigten die „Meierei Dirk Luther“ in Glücksburg bei Flensburg, der „Söl'ring Hof“ in Rantum auf Sylt und das „Courtier“ in Wangels im Kreis Ostholstein die begehrte Auszeichnung, wie der Restaurantführer Guide Michelin am Freitag mitteilte. Des Weiteren gibt es im Norden neun Ein-Sterne-Restaurants. Dies ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.