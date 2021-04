Bürgerschaft : Schlagabtausch zur Corona-Politik in der Bürgerschaft

Seit knapp einer Woche dürfen die Hamburger nachts nur noch mit triftigem Grund auf die Straße. Die Ausgangsbeschränkung ist Teil der jüngsten Corona-Eindämmungsverordnung des rot-grünen Senats, die in der Bürgerschaft für Streit sorgt.

Hamburg | Sechs Tage nach Inkrafttreten der nächtlichen Ausgangsbeschränkung in Hamburg haben sich Regierung und Opposition in der Bürgerschaft einen Schlagabtausch zur Corona-Politik geliefert. Während Linke, AfD und FDP die Maßnahme des rot-grünen Senats aus unterschiedlichen Gründen strikt ablehnten, nutzten SPD und CDU am Donnerstag die Debatte, um sich geg...

