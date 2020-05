Gesundheit : Schlachthausmitarbeiter unter Corona-Quarantäne

Der Kreis Steinburg hat die Wohnungen von ausländischen Schlachthofmitarbeitern in Kellinghusen wegen Infektionen mit dem neuartigen Corona-Virus unter Quarantäne gestellt. Wie der Kreis am Sonnabend mitteilte, wurde bisher bei 18 Mitarbeitern das Virus nachgewiesen. Zunächst hatte NDR Welle Nord berichtet. Die Betroffenen sind bei einem Schlachthof in der Nachbarstadt Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) beschäftigt.

Avatar_shz von dpa

02. Mai 2020, 17:20 Uhr

Im Zuge der Kontaktermittlungen von zunächst zwei positiv getesteten Angestellten seien 108 Kontaktpersonen beprobt worden, gab der Kreis weiter an. Bisher lägen 45 Befunde vor, von denen 18 positiv ausgefallen sind. «Unser Augenmerk liegt jetzt darauf, den Gesundheitsschutz für die weiteren Bürgerinnen und Bürger aufrechtzuerhalten, so dass konsequent für die gesamten betroffenen Wohnungen die Quarantäne ausgesprochen werden musste», erklärte Landrat Torsten Wendt.