Pferdesport : Schimmelstute Abadan gewinnt «Langen Hamburger»

Die fünf Jahre alte Schimmelstute Abadan hat am Eröffnungstag der Derby-Woche in Hamburg den «Langen Hamburger» gewonnen. Mit Jockey Lukas Delozier setzte sich Abadan am Samstag in der Hansestadt nach 3200 Metern Rennstrecke in diesem als Heinz Jentzsch-Gedächtnisrennen entschiedenen Traditionsrennen gegen fünf Gegner durch. Hinter Abadan wurde der lange führende Berghain mit Eduardo Pedroza Zweiter vor Anna Magnolia mit Wladimir Panov.

von dpa

29. Juni 2019, 18:32 Uhr

Henk Grewe ist in Köln der Trainer von Abadan, die im Besitz des Darius Racing steht. Dahinter steht Stefan Oschmann, der CEO des Pharmakonzerns Merck. Für Abadan war es beim 21. Start der sechste Sieg. Oschmann erhält 14 000 der Gesamtdotierung von 25 000 Euro.