Regierung : Scheitern von «Jamaika»-Verhandlungen vorerst abgewendet

vergrößern 1 von 1 Foto: Carsten Rehder 1 von 1

CDU, Grüne und FDP haben ein Scheitern ihrer Koalitionsverhandlungen für ein so genanntes «Jamaika»-Bündnis in Schleswig-Holstein vorerst abgewendet. Alle drei Parteien hätten den festen Willen, sich zu einigen, sagte CDU-Landeschef Daniel Günther nach einem Krisengespräch am Donnerstagabend in Kiel. Die Gespräche, die wegen Differenzen einen Tag ausgesetzt worden waren, werden am Freitag in einer kleinen Sechserrunde fortgesetzt.

von dpa

erstellt am 08.Jun.2017 | 19:58 Uhr