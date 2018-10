Kriminalität : Scheinhinrichtung inszeniert: Prozessauftakt

Am Hamburger Landgericht beginnt heute der Prozess gegen einen Clubbetreiber und seinen Komplizen, die einen Mitarbeiter mit dem Tode bedroht haben sollen. Den beiden 34 und 39 Jahre alten Männern wird vorgeworfen, den Angestellten im März 2016 mit einer Art inszenierter Scheinhinrichtung zum Eingeständnis eines Diebstahls zu bewegen. Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft hatten sie den Mann geschlagen, mit einer Pistole bedroht und anschließend in einen Wald bei Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) gefahren. Dort sollen sie so getan haben, als ob sie den Angestellten töten wollten.

von dpa

02. Oktober 2018, 01:30 Uhr

Nachdem der Mitarbeiter schließlich gestanden hatte, 300 Euro aus der Club-Kasse genommen zu haben, ließen ihn der Clubbetreiber und dessen Komplize im Wald zurück und fuhren davon - soweit der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Die Beschuldigten müssen sich wegen schweren Raubes, gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Nötigung vor einer Strafkammer am Landgericht verantworten.