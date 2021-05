Theater : Schauspielhaus öffnet mit Uraufführung von Jelinek-Stück

Nach sieben Monaten Corona-Zwangspause öffnet das Hamburger Schauspielhaus am 5. Juni mit der Uraufführung eines Stücks von Elfriede Jelinek (74) zur Corona-Krise.

Hamburg | Die Inszenierung des Werks „Lärm. Blindes Sehen. Blinde sehen!“ der österreichischen Literatur-Nobelpreisträgerin übernimmt Intendantin Karin Beier, wie das Schauspielhaus am Freitag mitteilte. In ihrem Stück überblende die Autorin „eine der berühmtesten Orgien der antiken Literatur, das Gelage bei der Zauberin Kirke, die Odysseus' Gefährten in Schwei...

