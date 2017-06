Theater : Schauspielhaus-Intendantin Beier bekennt sich zu Hamburg

vergrößern 1 von 1 Foto: Christophe Gateau 1 von 1

Die Intendantin des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg, Karin Beier, ist Spekulationen entgegengetreten, sie werde 2019 die Direktion des Wiener Burgtheaters übernehmen. «Ich fühle mich sehr wohl in Hamburg und freue mich auf mindestens vier weitere aufregende Spielzeiten am Schauspielhaus», sagte Beier am Donnerstag in Hamburg. Sie wolle ihren soeben verlängerten Vertrag am Schauspielhaus bis mindestens 2021 erfüllen. Eine Einladung des Österreichischen Bundesministeriums für Kunst und Kultur zum Gespräch habe sie mit Hinweis auf ihren Hamburger Vertrag abgelehnt. Einige österreichische Medien hatten in den vergangenen Tagen gemeldet, Karin Beier gehöre zu den Favoriten bei der Neubesetzung der Stelle.

Deutsches Schauspielhaus

von dpa

erstellt am 08.Jun.2017 | 14:14 Uhr