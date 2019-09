Film : Schauspielerin Nina Hoss erhält Douglas-Sirk-Preis

Die Schauspielerin Nina Hoss wird heute beim Hamburger Filmfest mit dem renommierten Douglas-Sirk-Preis ausgezeichnet. Die Laudatio vor der Premiere ihres Films «Pelikanblut» hält Theaterregisseur Michael Thalheimer. Hoss («Yella») ist nach Jodie Foster, Isabelle Huppert, Tilda Swinton und Catherine Deneuve die fünfte Schauspielerin, die mit dem undotierten Preis geehrt wird.

Avatar_shz von dpa

29. September 2019, 00:56 Uhr

Auf dem Filmfest ist Nina Hoss in zwei Filmen zu sehen: In «Das Vorspiel» von Ina Weisse spielt sie eine Geigenlehrerin, die an ihren eigenen Ansprüchen zerbricht und in eine tiefe Lebenskrise gerät. In Katrin Gebbes Film «Pelikanblut» ist sie eine alleinerziehende Mutter, deren Mutterinstinkt alle Grenzen überschreitet.