Prozesse : Schanzenfestbesucher-Klage gegen Polizei: Gutachten geplant

Im Zivilstreit um einen Polizeieinsatz beim Hamburger Schanzenfest 2009 will das Landgericht ein medizinisches Gutachten in Auftrag geben. Ein 45-Jähriger hatte bei dem damaligen Einsatz nach eigenen Angaben eine Kopfverletzung erlitten. Er hat die Polizei auf mindestens 230 000 Euro Schmerzensgeld und Ersatz für Verdienstausfall verklagt. Der Gutachter soll nach Angaben der Gerichtspressestelle klären, ob die Kopfverletzung von einem Polizei-Schlagstock stammen könnte. Dabei soll der Sachverständige auch ergründen, ob eine andere Ursache in Frage kommen könnte, und den jeweiligen Grad der Wahrscheinlichkeit angeben. Einen entsprechenden Beschluss verkündete das Gericht am Freitag.

von dpa

01. März 2019, 11:14 Uhr

Die Polizei hatte nach Angaben des 45-Jährigen in der Nacht zum 13. September 2009 plötzlich den Veranstaltungsort vor der Roten Flora geräumt. Alle Teilnehmer seien vor den Beamten weggelaufen. Er sei jedoch in einer Seitenstraße stehen geblieben. Eine Einheit von komplett schwarz gekleideten Polizeibeamten habe sich genähert. Unvermittelt habe er einen kräftigen Schlag auf den Kopf bekommen.

Der Mann erlitt nach Angaben eines Gerichtssprechers ein offenes Schädel-Hirn-Trauma. Wegen der gesundheitlichen Folgen habe er eine Umschulung zum technischen Zeichner abbrechen müssen. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wurde eingestellt.