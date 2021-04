Gesundheit : Schärfere Corona-Regeln für zwei Kreise und Flensburg

Corona-Notbremse: Wegen hoher Infektionszahlen gelten in zwei Kreisen am Hamburger Rand und in Flensburg jetzt verschärfte Schutzmaßnahmen. Kontaktregeln sind ebenso betroffen wie Kitas und das Einkaufen.

Kiel | In den Kreisen Pinneberg und Segeberg sowie in der Stadt Flensburg treten am Donnerstag wegen hoher Infektionszahlen verstärkte Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus in Kraft. Dort lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche an mindestens drei aufeinander folgenden Tagen über 100. Damit wird ein von der Landesregierung bes...

