Prozesse : Schädel eingeschlagen: Bewährungsstrafen für Brüderpaar

Wegen eines lebensgefährlichen Hammerschlags auf den Kopf eines Verwandten hat das Landgericht zwei Brüder zu Bewährungsstrafen verurteilt.

Hamburg | Der jüngere der Angeklagten, ein 19-Jähriger, habe am Dienstag wegen gefährlicher Körperverletzung eine Haftstrafe von zwei Jahren mit sogenannter Vorbewährung bekommen, sagte ein Gerichtssprecher am Mittwoch. Er müsse sich ein halbes Jahr lang in einer...

