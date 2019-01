Verkehr : Schaden an Wasserrohr unter Elbchaussee

Reparaturarbeiten an einem defekten Wasserrohr behindern seit Donnerstag den Verkehr auf der Elbchaussee in Hamburg-Othmarschen. Es sei ein Schaden an einem Regenwasserzulauf in vier Meter Tiefe festgestellt worden, sagte eine Sprecherin von Hamburg Wasser. Um den Schaden zu beheben, sei eine Baustelle nahe der Einmündung Halbmondsweg eingerichtet worden. Der Verkehr könne nur wechselseitig daran vorbeigeleitet werden und werde von einer Ampel gesteuert. Die Reparatur soll am Freitag nächster Woche (8. Februar) abgeschlossen sein.

von dpa

31. Januar 2019, 16:24 Uhr

Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» (online) über den Schaden berichtet.