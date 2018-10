Fußball : SC Weiche klarer Außenseiter im DFB-Pokal gegen Werder

Der SC Weiche Flensburg hofft beim Heimspiel in der Fremde auf die nächste Überraschung im DFB-Pokal. Der Tabellendritte der Fußball-Regionalliga Nord trifft heute (18.30 Uhr/Sky) auf den Bundesliga-Vierten Werder Bremen. Die Partie findet im Stadion Lohmühle in Lübeck statt, da die eigene Arena in Flensburg zu klein ist und keine entsprechende Flutlichtanlage hat. Das Stadion in Lübeck ist mit mehr als 9000 Zuschauern ausverkauft.

von dpa

31. Oktober 2018, 02:42 Uhr

Die Flensburger hatten in der ersten Runde überraschend den Zweitligisten VfL Bochum ausgeschaltet. «Wir haben uns dieses tolle Spiel erarbeitet», sagte Trainer Daniel Jurgeleit zur Partie gegen Werder. Die Generalproben zum DFB-Pokal verpatzten beide Teams. Der SC Weiche verlor am Freitag in Lübeck beim VfB mit 1:3, die Bremer erlebten am Sonntag in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen einen herben 2:6-Rückschlag.