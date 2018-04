Handball : SC DHfK setzt sich mit 20:17 gegen Minden durch

Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben in der Bundesliga den 15. Saisonsieg gefeiert. Gegen den TSV GWD Minden setzte sich das Team von Trainer Michael Biegler am Sonntag mit 20:17 (8:10) durch. Beste Werfer vor 3628 Zuschauern in der Arena Leipzig waren Andreas Rojewski für den SC DHfK (8/4/5) und Luka Zvizej sowie Christoffer Rambo mit je vier Treffern für Minden.

von dpa

15. April 2018, 14:26 Uhr

Die beiden Teams lieferten sich von Beginn an eine Abwehrschlacht. Allerdings wurden die Gäste früh geschwächt, da Aleksandar Svitlica wegen eines Kopftreffers bei einem Siebenmeter gegen DHfK-Keeper Jens Vortmann in der achten Minute Rot sah. Dennoch dominierten die Mindener in der ersten Hälfte und warfen zwischenzeitlich eine Vier-Tore-Führung heraus (10:6/27.). Bis zur Pause verringerten die Hausherren durch zwei Treffer von Rojewski den Rückstand etwas.

Im zweiten Durchgang zeigte sich der SC DHfK wie zuletzt häufig deutlich formverbessert. Vor allem Kreisläufer Alen Milosevic, der am Ende auf eine Wurfquote von 100 Prozent kam, drehte nun auf. Wegen etlicher Paraden von GWD-Schlussmann Espen Christensen blieb die Partie bis zum Ende umkämpft. Allerdings verhinderten zu viele technische Fehler letztlich einen Mindener Erfolg, nach der Parade von DHfK-Keeper Milos Putera gegen Magnus Gullerud eine Minute vor Schluss beim Stand von 20:17 war die Partie entschieden.