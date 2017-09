Handball : SC DHfK schafft Sensation gegen Flensburg

Es wurde das erwartet schwere Spiel für das Topteam aus Flensburg vor 3900 Zuschauern in der Arena Leipzig. Dank mehrerer Paraden von SC-DHfK-Keeper Milos Putera lagen die Hausherren nach 13 Minuten erstmals mit vier Toren vorn (8:4). Vor allem Abwehr und Wurfquote stimmten bei den Leipzigern, die so mit einem Drei-Tore-Vorsprung in die Pause gingen (13:10).

SG-Star-Torwart Mattias Andersson kam erst in der zweiten Hälfte in die Partie und hielt sein Team fortan im Spiel. Bis auf weniger als drei Tore kam der Champions-League-Sieger von 2014 jedoch bis zur 52. Minute nicht heran (22:20). In der Schlussphase wurde es noch einmal spannend, aber die Hausherren brachten die Führung schließlich mit zwei Treffern von Toptorjäger Weber und weitere Paraden von Putera kurz vor Abpfiff über die Zeit.

von dpa

erstellt am 10.Sep.2017 | 20:38 Uhr