Parteien : Sayn-Wittgenstein liebäugelt mit AfD-Landesvorsitz

Trotz Parteiausschlussverfahrens erwägt Doris von Sayn-Wittgenstein eine erneute Kandidatur zur AfD-Landesvorsitzenden in Schleswig-Holstein. Auf die Frage, ob sie sich schon entschieden habe, sagte die Landtagsabgeordnete der Deutschen Presse-Agentur in Kiel: «Ich weiß es noch nicht.» Sie habe viele Signale in der Partei in Schleswig-Holstein, aber auch aus anderen Landesverbänden erhalten, zu kandidieren. Die AfD-Politikerin wird dem rechten Parteiflügel zugerechnet und wäre im Dezember 2017 fast zur AfD-Bundesvorsitzenden gewählt geworden.

von dpa

22. Juni 2019, 09:33 Uhr

Gegen Sayn-Wittgenstein läuft ein vom Bundesvorstand angestrengtes Parteiausschlussverfahren. Sie soll vor Jahren einen rechtsextremen Verein unterstützt haben, der inzwischen auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD steht. Die schleswig-holsteinische AfD wählt auf ihrem Parteitag am nächsten Wochenende (29./30. Juni) in Henstedt-Ulzburg einen neuen Landesvorstand.