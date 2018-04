Kommunen : Saxe als Chef des Städtetags verabschiedet

Der Städtetag Schleswig-Holstein hat am Montag seinen Vorsitzenden Bernd Saxe (SPD) verabschiedet. Mit seinem Namen seien viele wegweisende Entscheidungen verbunden, sagte sein Stellvertreter, Neumünsters Oberbürgermeister Olaf Tauras. Der Vorsitzende des Städteverbands Schleswig-Holstein, der Heider Bürgermeister Ulf Stecher, sagte, Saxe habe die Belange der Städte und Kommunen vor allem in den Verhandlungen mit der Landesregierung hart in der Sache, aber smart im Ton immer wieder auf den richtigen Weg geführt.

von dpa

23. April 2018, 14:57 Uhr

Zum Abschied warnte Saxe vor einem Funktionsverlust kommunaler Vertretungen. Ohne Sperrklauseln oder Fraktionsmindeststärken in größeren Kommunen könne Kommunalpolitik kaum noch verlässlich gestaltet werden. Saxe, der zum 30. April in den Ruhestand geht, stand seit 2009 an der Spitze des Städtetags.