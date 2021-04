Unfälle : Sattelzug fährt auf A7 auf Stauende auf: Tödlich verletzt

Bei einem Unfall mit drei Lastwagen auf der Autobahn 7 zwischen den Hamburger Stadtteilen Marmstorf und Heimfeld ist ein Lastwagenfahrer ums Leben kommen.

Hamburg | Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Mann an einem Stauende mit seinem Sattelzug mit hoher Geschwindigkeit auf einen vor ihm fahrenden Lastwagen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. „Dabei wurde die Fahrerkabine komplett zusammengedrückt. Der Fahrer konnte nur noch tot geborgen werden.“ Außerdem war die Wucht des Aufpralls so groß, dass d...

