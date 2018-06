Verkehr : Sattelzug blockiert teilweise den Elbtunnel: Stau auf der A7

von dpa

13. Juni 2018, 08:05 Uhr

Ein übergroßer Schwertransporter mit einem Windradflügel hat am Mittwochmorgen eine Fahrspur des Elbtunnels blockiert und damit einen 16 Kilometer langen Stau ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, überschritt die Ladung des Sattelschleppers die genehmigte Höhe von vier Metern deutlich, weshalb in der Nacht zum Mittwoch die Höhenkontrolle ausgelöst wurde. Der Lastwagen konnte den Elbtunnel deshalb nicht durchqueren. Das Fahrzeug konnte auf der Autobahn aber auch nicht zurückfahren. Der Stau, der infolgedessen in Richtung Norden entstand, zog sich bis hinter die Ausfahrt Seevetal-Fleestedt. Die Polizei versuchte am Morgen zunächst, den Sattelzug zu tauschen, um so die Gesamthöhe des Fahrzeugs zu verringern und eine Durchfahrt zu ermöglichen.