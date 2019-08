Brände : Sattelzeug gerät auf Autobahn 1 in Brand

von dpa

27. August 2019, 18:19 Uhr

Ein Sattelzeug ist auf der Autobahn 1 im Kreis Stormarn in Band geraten und ausgebrannt. Der 46 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Fahrer des niederländischen Lastwagens hatte am Montagabend auf Höhe des Parkplatzes Ohlendiek Rauch im Führerhaus bemerkt und sein Fahrzeug auf den Parkplatz gelenkt. Die Feuerwehren aus Großhansdorf, Barsbüttel und Stapelfeld konnten nicht verhindern, dass die Flammen auf den mit Pflanzen beladenen Auflieger übergriffen. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.