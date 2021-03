Musik : Sasha singt in leerer Arena am Feuer für einen Fan

Das dürfte der Traum vieler Fans sein: Ein Lieblingsmusiker singt am Lagerfeuer nur für einen selbst. Für eine Sächsin ist das in Hamburg Wirklichkeit geworden: Popsänger Sasha gab nur für sie ein Konzert - an einem Ort, wo sonst 15 000 Leute singen und jubeln.

Hamburg | Das Feuer lodert, Popmusiker Sasha singt mit sanfter Stimme ein Liebeslied und die Frau ihm gegenüber strahlt begeistert. Was sich nach einer romantischen Szene am Lagerfeuer anhört, hat eine 36 Jahre alte Sächsin in der leeren Hamburger Barclaycard-Arena erlebt. Heike Hacker aus Aue hatte das 1:1-Konzert mit dem Sänger auf Instagram gewonnen. „Es war...

