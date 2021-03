Architektur : Sanierung von Deutschlands höchstem Leuchtturm vor Abschluss

Das grüne Dach und die rote Kuppel lugen bereits aus dem Baugerüst hervor. Ein erstes Zeichen, dass sich die monatelange Sanierung des Campener Leuchtturms dem Ende neigt. Besucher, die die Treppen des Stahlkolosses erklimmen wollen, müssen sich aber noch gedulden.

Krummhörn | In wenigen Wochen soll der höchste Leuchtturm Deutschlands wieder in seinem markanten roten Stahlgerüst erstrahlen. Die Sanierung des mehr als 130 Jahre alten Campener Leuchtturms in Ostfriesland steckt in den letzten Zügen, wie Rainer-Jörg Oldewurtel vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Ems-Nordsee in Emden sagte. Zuletzt wurde der Leuchtturm...

