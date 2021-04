Denkmäler : Sanierung des Laboer Marine-Ehrenmals kostet 4,5 Mio. Euro

5000 neue Steine für die Fassade eines markanten Wahrzeichens an der Kieler Förde, dem winterliche Frostsprengung zu schaffen macht. Nun will der Marinebund den 72 Meter hohen Bau für 4,6 Millionen Euro sanieren - und hofft dafür auf Spenden.

Laboe | Das Marine-Ehrenmal in Laboe bei Kiel soll für etwa 4,6 Millionen Euro saniert werden. „Ganz aktuell machen gravierende Schäden am Turm des Ehrenmals eine Sanierung der Fassade notwendig“, sagte der Präsident des Deutschen Marinebundes, Heinz Maurus, am Mittwoch. Dabei sollen rund 5000 Steine sowie Fugen auf einer Länge von 100 Kilometern ausgetauscht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.