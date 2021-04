Verkehr : Sanierung der A1: Anschlussstelle Eutin teilweise gesperrt

Am 19. April beginnt die Sanierung der Autobahn 1 Richtung Fehmarn zwischen den Anschlussstellen Pansdorf und Neustadt Mitte.

Lübeck | Zum Auftakt der Arbeiten wird die Anschlussstelle Eutin auf der Gegenseite teilweise gesperrt. Zwischen dem 19. und dem 28. April sei dort ein Auffahren auf die Autobahn in Richtung Lübeck nicht möglich, teilte die Außenstelle Lübeck der Autobahn GmbH des Bundes am Freitag mit. In dieser Zeit wird nach Angaben einer Sprecherin eine provisorische Zu...

