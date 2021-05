Tourismus : Sandskulpturenschau in Travemünde zeigt Flora und Fauna

Eine Reise durch das Tier- und Pflanzenreich in 25 Szenen ist in diesem Sommer in Travemünde zu erleben. Aus rund 10.000 Kubikmetern Sand ist eine Schau mit dem Titel „Flora und Fauna“ entstanden.

Lübeck | Ein Elefant komplett aus Sand: Aus rund 10.000 Kubikmetern des Naturmaterials haben 25 Sandschnitzer aus elf europäischen Ländern Skulpturen zum Thema „Flora und Fauna“ erschaffen. Die mehr als 60 Werke sind von diesem Montag an in einer Bootshalle im Fischereihafen im Ostseebad Travemünde zu sehen. Die Motive reichen nach Angaben der Veranstalter ...

