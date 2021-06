Pferdesport : Sandra Auffarth in Führung bei Vielseitigkeits-DM

Vielseitigkeitsreiterin Sandra Auffarth hat nach der ersten Gruppe der Dressur am Donnerstag in Luhmühlen die Führung im Kampf um die deutsche Meisterschaft übernommen.

Salzhausen | Die 34-Jährige aus Ganderkesee liegt mit ihrem Wallach Let's Dance mit 22,0 Strafpunkten vor Sophie Leube aus Hamm mit Jadore Moi (30,6) und Anna Siemer aus Salzhausen mit Butt's Avondale (30,7). Die Titelkämpfe in Niedersachsen dienen Bundestrainer Hans Melzer als letzter Test für die Olympischen Spiele in Tokio. In Japan werden drei deutsche Paar...

