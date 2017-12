Agrar : Salmonellen in Tierfutter entdeckt

Eine Ölmühle in Schleswig-Holstein hat nach Behördenangaben möglicherweise mit Salmonellen belastetes Futter ausgeliefert. Wie das Agrar- und das Verbraucherschutzministerium am Freitag mitteilten, war am 22. Dezember in Kiel über ein europäisches Schnellwarnsystem der Hinweis der dänischen Veterinär- und Lebensmittelbehörde eingegangen, dass in einem Lager in Dänemark Salmonellen nachgewiesen wurden. Teile der Ware stammten von der Futtermittel-Ölmühle in Schleswig-Holstein. Diese hatte den Angaben zufolge schon bei Eigenkontrollen Salmonellen in «Rapskuchen» festgestellt, das aber offenkundig nicht gemeldet.