Brände : Saisonarbeiter-Unterkunft brennt in Hamburg

Eine Unterkunft für Saisonarbeiter aus Osteuropa im Hamburger Stadtteil Hamm-Süd ist am frühen Freitagmorgen in Flammen aufgegangen. 17 Menschen hätten das Gebäude verlassen müssen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Verletzt wurde niemand. Einsturzgefahr erschwerte die Löscharbeiten, die am Morgen noch andauerten. Anwohner wurden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Zur Ursache für den Brand auf einer Fläche von 20 mal 20 Metern sowie zum Sachschaden konnte ein Polizeisprecher zunächst keine Angaben machen.

Tweet der Feuerwehr

von dpa

erstellt am 28.Jul.2017 | 06:32 Uhr