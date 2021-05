Fußball : Saison für Kiels Profi Arslan nach Kreuzbandriss beendet

Ahmet Arslan vom Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel hat sich einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und fällt für die restlichen drei Spiele seines Teams aus.

Kiel | Das teilte der Verein am Dienstag mit. Passiert war das Malheur am Montagabend im Nachholspiel der Kieler gegen Hannover 96 (1:0). Arslan soll in den nächsten Tagen operiert werden und muss danach monatelang pausieren. . Holstein Kiel ist Tabellenzweiter und muss noch gegen Jahn Regensburg, den Karlsruher SC und gegen Darmstadt 98 spielen. Die Mann...

