Agrar : Saison für Erdbeeren aus Schleswig-Holstein wird eröffnet

von dpa

08. Mai 2018, 04:13 Uhr

In Fuhlendorf im Kreis Segeberg wird am heutigen Dienstag die Saison für Erdbeeren aus Schleswig-Holstein offiziell eröffnet. Die Ernte beginnt mit den frühen Sorten aus dem Folientunnel. Die Mehrzahl der Betriebe werde aber erst ab Mitte Mai Erdbeeren in größeren Mengen haben, sagte eine Sprecherin der Landwirtschaftskammer. Echte Freilandware, die nicht unter Folie oder unter Tunneln gezogen wurde, werde erst im Juni auf den Markt kommen, sagte sie. In Schleswig-Holstein werden auf einer Fläche von rund 1000 Hektar Erdbeeren angebaut. Je nach Witterungsverlauf erwarten die Landwirte bis August eine Erntemenge von etwa 12 000 Tonnen.